Подмосковное министерство подвело итоги первых двух недель месяца чистоты

В Подмосковье продолжается весенняя уборка общественных территорий, дворов и внутриквартальных проездов. Работы проводят как вручную, так и с помощью техники. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона сообщили, что месяц чистоты продлится до 10 апреля.
Основные задачи для коммунальщиков: убрать мусор после зимы, покрасить и отремонтировать малые архитектурные формы на дворовых территориях и детских площадках, а также привести в порядок контейнерные площадки. На данный момент в Московской области уже выполнили прогребание газонов, вымыли около четырех тысяч контейнерных площадок, убрали смет, а также подмели и промыли свыше 50% территорий.
В ведомстве напомнили, что за качеством уборки следят с помощью СКПДИ — там же фиксируют недочеты и контролируют устранение замечаний.
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