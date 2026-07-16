Подмосковное министерство по содержанию территорий провело прием жителей

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Профильные заместители министра по содержанию территорий рассмотрели обращения жителей Лобни, Котельников, Раменского, Королева, Балашихи и других округов. На встречах обсудили проведение общих собраний собственников, состояние многоквартирных домов, перерасчет оплаты ЖКУ, подготовку домов к зиме, а также нарушения в системе ГИС ЖКХ.

Министр Игорь Даниленко отметил, что главная задача — не просто отработать обращения, а добиться того, чтобы проблема не повторилась.

«Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений», — сказал он.

Жители Королева попросили предоставить документы от управляющей организации с перечнем работ по подготовке домов к отопительному сезону. По итогам приема руководству организации поручили выдать всю необходимую документацию.

Жители Балашихи обратились по поводу протечки кровли и просили организовать комиссионный осмотр квартиры. Принято решение провести выезд по адресу заявителя — в мероприятии примут участие сами жители, представители администрации и управляющей организации.

Во Фрязине жители подняли вопрос о перерасчете платы за услуги ЖКХ. По этому обращению Единый расчетный центр региона проведет проверку корректности начислений. Также администрации муниципалитета поручили рассмотреть возможность проведения общего собрания собственников для замены общедомовых приборов учета.

Ознакомиться с графиком личного приема в Министерстве жители могут на официальном сайте ведомства.