Подмосковное министерство озвучило программу 5-й недели экологических игр

В Московской области продолжается масштабный цифровой проект «Экологические игры-2025», в котором может поучаствовать каждый желающий. Каждую неделю участникам предлагают новые задания, за выполнение которых начисляются баллы.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что на пятой неделе игры нужно сдать вторсырье в любой пункт приема или в синий бак, сделать фото на этом фоне и отправить снимок, указав e-mail, который использовался при регистрации в приложении «Уберу».

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Проект направлен на привлечение жителей региона в экологическую повестку. Итоги первого этапа подведут уже в начале мая. Присоединиться к игре можно в любое время через официальный сайт, а в Telegram-канале «Уберу» можно найти много полезной информации и интересных материалов.