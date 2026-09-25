Подмосковное министерство объяснило порядок смены управляющей компании

Фото: Строительство многоквартирного дома на улице Гоголя в Лосино-Петровском для переселенцев из аварийных домов / Медиасток.рф

Общее собрание собственников — основной орган управления многоквартирным домом. Подмосковное министерство по содержанию территорий рассказало, как сменить управляющую компанию в ходе голосования.

Для смены управляющей компании в повестку включают три вопроса: расторжение договора с действующей УК, выбор новой организации и утверждение проекта договора управления, перечня работ и размера платы.

Инициатор создает собрание в личном кабинете в разделе «Голосования по дому». После публикации система уведомляет жителей. Кроме того, о собрании необходимо сообщить заказным письмом или разместив уведомление на информационном стенде.

Голосование проводится через личный кабинет ГИС ЖКХ. Для этого собственнику потребуются паспортные данные, СНИЛС и сведения о документе на недвижимость. Иностранные граждане, несовершеннолетние собственники и представители по доверенности не могут голосовать электронно — им необходимо использовать бумажные бланки.

Заполненный бумажный бюллетень собственник должен передать администратору не позднее чем за 48 часов до окончания голосования. После этого данные вносятся в систему.

Для смены управляющей организации необходимо получить более 50% голосов от общего числа собственников. При подсчете учитывается размер доли каждого владельца в общей собственности.

После завершения электронного голосования ГИС ЖКХ автоматически формирует протокол в течение 24 часов. В течение 10 дней организатор должен разместить результаты и протокол в системе, а также передать оригиналы бумажных решений и протокола в управляющую организацию.

УК, в свою очередь, обязана в течение пяти дней направить документы в региональную жилищную инспекцию. Копию протокола также необходимо отправить прежней управляющей организации заказным письмом в течение пяти рабочих дней.