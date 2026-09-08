Подмосковное министерство назвало преимущества онлайн-собраний собственников

Фото: Новый дом для переселенцев из аварийного жилья в п. Южный г. о. Подольск / Медиасток.рф

Провести общее собрание собственников в онлайн-формате можно через приложение «Госуслуги Дом». Такой способ позволяет владельцам квартир ознакомиться с повесткой и документами, а затем проголосовать по каждому вопросу дистанционно.

Чтобы принять участие в собрании, нужно открыть приложение. Если голосование уже началось, на главном экране появится баннер «Идет голосование». Нажав кнопку «Голосовать», собственник сможет перейти к повестке и ознакомиться с приложенными материалами.

После этого необходимо повторно выбрать «Голосовать» и по каждому вопросу указать один из вариантов: «За», «Против» или «Воздержался». Если в повестке несколько пунктов, решение нужно принять по каждому из них отдельно.

После завершения голосования следует нажать «Отправить результаты». Выбранные варианты будут учтены при подведении итогов собрания.

После окончания голосования итоговый протокол появится в приложении. Там же пользователи могут заранее получать уведомления о предстоящих собраниях и знакомиться с их повесткой.

Онлайн-собрание может продолжаться до 60 дней.