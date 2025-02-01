Подмосковное министерство назвало достижения в лифтовой отрасли

День работника лифтового хозяйства отмечают в России 1 февраля. В честь этого события Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделилось достижениями и интересными фактами в отрасли.

«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. На территории региона более 53 тысяч МКД, 25% из которых оборудована лифтами. В первую очередь обязанность по контролю за их исправной работой возложена на управляющие организации», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Среди основных достижений в отрасли за 2024 год — создание интерактивного лифта в Серпухове. Им можно управлять со смартфона. По данным ведомства, на данный момент в Подмосковье свыше 65 тысяч лифтов в многоквартирных домах, ежедневно для их обслуживания трудятся 20 тысяч человек. В министерстве уточнили, что заработная плата монтажника лифта в Московской области может достигать 200 тысяч рублей.

Еще один интересный факт — лифт проезжает около трех тысяч километров в месяц, а каждые три дня кабины всего мира перевозят примерно столько же людей, сколько их живет на планете.