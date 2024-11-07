Подмосковное министерство напомнило способы утилизации старых покрышек

В Московской области активно идет сезон смены резины. Старые покрышки важно утилизировать правильно, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что на контейнерных площадках запрещено оставлять шины, если там нет специализированных емкостей.

«Сейчас мы видим большое количество обращений от жителей, которые фиксируют навалы шин на контейнерных площадках. Региональные операторы в соответствии с законодательством не вывозят резиновые шины на мусороперерабатывающие комплексы, так как для их переработки предусмотрен специальный порядок», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Покрышки опасны на обычных пунктах сбора отходов по нескольким причинам. Во-первых, они относятся к опасным отходам 3–4 класса, а экосистема восстанавливается после их воздействия от трех до десяти лет. Во-вторых, навалы шин привлекают грызунов и насекомых — возможных переносчиков инфекций. В-третьих, токсичные вещества из шин под воздействием осадков загрязняют почву.

Напомним, за хранение шин в местах сбора ТКО штрафы достигают двух тысяч рублей для физлиц и 250 тысяч для юрлиц. Для сдачи покрышек в регионе оборудованы специальные площадки, а также площадки «Мегабак».