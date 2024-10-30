Подмосковное министерство напомнило способы приватизировать жилье

В Подмосковье жилье можно приватизировать несколькими способами, в том числе, онлайн через региональный портал госуслуг. Минжилполитики Московской области напомнило, что приватизация позволяет жителям оформить квартиры в собственность.

Приватизация — это передача квартиры в собственность граждан, проживающих в ней. Она дает возможность совершать сделки с недвижимостью: продавать, сдавать в аренду, оставлять под залог, передавать по наследству или дарить. Однако владельцам также придется платить налоги и делать взносы на капитальный ремонт.

Право на приватизацию имеют граждане России, включая несовершеннолетних, проживающие на условиях соцнайма. Если в квартире зарегистрировано несколько человек, требуется их согласие, и все получают равные доли. Приватизировать жилье можно только один раз.

Чтобы приватизировать жилье, необходимо ознакомиться со списком документов на региональном портале и собрать их, подать заявление и загрузить документы на портал. Ответ придет в течение 30 дней.