Подмосковное министерство напомнило правила утилизации старых шин

Оставлять покрышки на контейнерных площадках запрещено — это нарушает правила утилизации и вредит экологии, так как покрышки выделяют вредные вещества и привлекают грызунов. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило правила утилизации старых шин.

Старую резину можно принести на специальные контейнерные площадки или сдать на площадки «Мегабак». До 25 ноября действует акция «Сдай шины на Мегабак» с возможностью выиграть призы контейнерные площадки.

Также шины можно принести в пункты приема заводов по переработке шин: «Дмитровский завод РТИ»,«Орис Пром» и ООО «ЧРЗ».

За нарушение правил утилизации покрышек предусмотрены штрафы: до двух тысяч рублей для физических лиц и до 250 тысяч рублей — для юридических.