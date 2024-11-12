Сегодня 16:45 Подмосковное министерство напомнило правила утилизации старых шин Фото: Unsplash
Оставлять покрышки на контейнерных площадках запрещено — это нарушает правила утилизации и вредит экологии, так как покрышки выделяют вредные вещества и привлекают грызунов. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило правила утилизации старых шин.
Старую резину можно принести на специальные контейнерные площадки или сдать на площадки «Мегабак». До 25 ноября действует акция «Сдай шины на Мегабак» с возможностью выиграть призы
контейнерные площадки.
Также шины можно принести в пункты приема заводов по переработке шин:
«Дмитровский завод РТИ», «Орис Пром» и ООО «ЧРЗ».
За нарушение правил утилизации покрышек предусмотрены штрафы: до двух тысяч рублей для физических лиц и до 250 тысяч рублей — для юридических.
Сегодня 17:15 Администрация Солнечногорска опровергла слухи о полчищах крыс в одной из школ
Сегодня 17:08 Стоимость Рижского вокзала оценили в миллиард рублей
Сегодня 17:07 Тренинг по поиску клиентов проведут для предпринимателей Подмосковья 20 ноября
Сегодня 17:06 Мать пострадавшего от нападения собак в Сочи сообщила о дефиците вакцин
Сегодня 17:05 Спортивная школа «Метеор» в Балашихе получила новое оборудование
Сегодня 17:04 В Петербурге задержали собиравшегося поджечь авиатехнику диверсанта
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте