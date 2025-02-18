Подмосковное министерство напомнило правила утилизации батареек

День батареек отмечают во всем мире 18 февраля. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, что происходит с накопителями энергии после их использования.

Батарейки относятся к опасным отходам, поэтому выбрасывать их вместе с обычным мусором нельзя. Когда они попадают на свалку, корпус со временем разрушается, а вредные металлы загрязняют почву и грунтовые воды. Одна батарейка может испортить до 20 кубометров земли.

Чтобы этого не случилось, батарейки и аккумуляторы нужно сдавать в специальные пункты приема. В Московской области такие пункты отмечены на интерактивной карте. Оттуда их отправляют на переработку, где 95% материалов используется повторно. Из батареек получают черный лом, медный и цинковый порошок, а также диоксид марганца.