Подмосковное министерство напомнило правила утилизации батареек

День батареек отмечают во всем мире 18 февраля. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, что происходит с накопителями энергии после их использования.
Батарейки относятся к опасным отходам, поэтому выбрасывать их вместе с обычным мусором нельзя. Когда они попадают на свалку, корпус со временем разрушается, а вредные металлы загрязняют почву и грунтовые воды. Одна батарейка может испортить до 20 кубометров земли.
Чтобы этого не случилось, батарейки и аккумуляторы нужно сдавать в специальные пункты приема. В Московской области такие пункты отмечены на интерактивной карте. Оттуда их отправляют на переработку, где 95% материалов используется повторно. Из батареек получают черный лом, медный и цинковый порошок, а также диоксид марганца.
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