Подмосковное министерство напомнило правила перевода жилого помещения в нежилое

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказало, как перевести жилое помещение в нежилое. В ведомстве напомнили, какие документы понадобятся, а также, сколько по времени уйдет на процедуру.

Собственник может подать заявление в МФЦ или напрямую в администрацию. Для этого необходимо иметь при себе заявление о переводе, документы, подтверждающие право собственности, план помещения с техническим описанием, поэтажный план дома, проект перепланировки, протокол собрания собственников с их согласием на перевод, а также согласие соседей, живущих рядом.

Рассмотрение заявки занимает до 45 дней. Важно, что без согласия всех соседей и собственников перевести помещение не получится, поэтому лучше обсудить вопрос заранее.