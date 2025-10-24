Подмосковное министерство напомнило правила безопасного использования газа

Нарушение правил безопасного использования газового оборудования может привести к взрывам, пожарам и другим последствиям. Жителям Подмосковья напомнили, как избежать аварий и повреждения системы.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, важно регулярно проводить техобслуживание газового оборудование в квартирах и домах, не использовать неисправные приборы, не заклеивать вентиляционные решетки, а также обязательно открывать форточку при использовании колонки или котла.

Нельзя самостоятельно ремонтировать или менять оборудование, отключать системы безопасности, оставлять без присмотра включенные плиты и подпускать к ним детей. Также не следует включать газ открытым, если пламя не разгорается дольше пяти секунд.

В Подмосковье за нарушение этих правил предусмотрены штрафы в размере до 30 тысяч рублей, а также уголовная ответственность.

При выявлении запаха газа следует прекратить использование прибора, перекрыть краны, открыть окно и позвонить 112.