Подмосковное министерство напомнило об услугах социальных работников

Социальные работники помогают пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям с детьми-инвалидами. Ежедневно в Московской области данной мерой поддержки пользуются более 50 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

«Они оказывают широкий спектр услуг, начиная от консультаций и помощи в оформлении документов до организации ухода и поддержки на дому. Всего в Подмосковье более четырех тысяч социальных работников и помощников по уходу на дому. Они с чуткостью и особым трепетом выполняют свою работу, помогая тем, кто в этом так нуждается», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Социальные работники взаимодействуют с разными организациями, чтобы решать повседневные проблемы подопечных. Например, могут сходить в магазин, помочь по дому, оплатить счета или оформить пособия. Напомним, чтобы получить помощь, необходимо подать заявление на портале госуслуг.