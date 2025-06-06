Подмосковное министерство напомнило о вреде одноразовых бахил для экологии

Чтобы поддерживать чистоту полов в помещениях, используют всем известные одноразовые бахилы. Однако такой способ защиты обуви приводит к образованию новых отходов. В подмосковном министерстве рассказали, чем одноразовые чехлы опасны для окружающей среды и как уменьшить их вред.

Бахилы изготавливают из разных видов полиэтилена, который может разлагаться сотни лет. Кроме того, использованные чехлы — это мусор, от которого могут страдать животные, например, запутываясь в пластике или проглатывая его частички. Попадая в водоемы, бахилы негативно влияют на флору.

Чтобы минимизировать их вред, в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО рекомендуют приобрести многоразовые или брать с собой сменную обувь.

В обычном виде в Подмосковье бахилы для переработки не принимают. Если упаковать их в полипропиленовые капсулы и удалить резинку, то сдать все-таки получится.

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