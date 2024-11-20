Подмосковное министерство напомнило о важности переработки ПЭТ-упаковки

За десять месяцев на подмосковном перерабатывающем комплексе вторично использовали более 4,6 тысячи тонн ПЭТ-пластика. Такая упаковка включает разнообразные изделия из полимеров, например бутылки, коробки, крышки и пробки, в общей несортированной массе. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили о важности переработки ПЭТ-материалов.

Основную долю переработки составляют прозрачные бутылки и цветной микс ПЭТ, куда входят емкости для пива, кваса и других напитков. Прозрачные бутылки отправляются на заводы для изготовления продукции из вторичного сырья, а цветные перерабатывают специалисты в Воскресенске.

Из переработанного ПЭТ-пластика производят линолеум, верхнюю одежду, мягкие игрушки, садовый инвентарь и укрывную пленку.

Если нет возможности сдать отходы на пункты приема, следует упаковать их в отдельный пакет и поместить в синий контейнер. Это гарантирует их доставку на переработку в чистом виде.