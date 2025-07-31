Подмосковное министерство напомнило о штрафах за сброс мусора из автомобилей

В Московской области строго контролируют соблюдение правил утилизации отходов. Специальный сервис «Народный инспектор» позволяет каждому жителю региона сообщить о нарушителях, выбрасывающих мусор из автомобилей.

Чтобы рассказать об инциденте, необходимо установить приложение «Добродел» и авторизоваться через сайт госуслуг. В разделе «Народный инспектор» следует выбрать категорию нарушения, заснять на видео момент сброса отходов, добавить комментарий с точным местоположением и отправить материалы на проверку.

Особое внимание следует уделить качеству видео — момент нарушения и номерной знак должны быть хорошо различимы.

Полученные материалы проверяют специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В случае подтверждения факта нарушения виновных привлекут к административной ответственности с наложением штрафов: до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч – для должностных лиц и до 200 тысяч – для юридических лиц.