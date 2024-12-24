Подмосковное министерство напомнило о штрафах за незаконный сброс отходов

Московская область уделяет большое внимание контролю за правильностью утилизации отходов. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, что за незаконный сброс отходов предусмотрены штрафы. Только в 2024 году они превысили 23 миллиона рублей.

За правильностью обращения с отходами следят камеры системы «Безопасный регион». С начала года в Подмосковье зарегистрировали почти две тысячи случаев сброса мусора, в 812 из них речь шла о строительных и крупногабаритных отходах.

В ведомстве уточнили, что больше всего нарушений за 12 месяцев зафиксировали в Истре, Одинцове, Клину, Ленинском округе, Пушкино, Сергиевом Посаде и других округах.

Напомним, за сброс отходов в неположенном месте предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.