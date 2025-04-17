Подмосковное министерство напомнило о штрафах за незаконную перевозку стройотходов

Для перевозки строительных отходов в Подмосковье обязательно нужно оформлять специальный талон. За нарушение этого условия предусмотрен штраф, а за соблюдением правил перевозки мусора следят видеокамеры.

Только за неделю в Подмосковье зафиксировали 47 случаев незаконной перевозки на общую сумму штрафов свыше четырех миллионов рублей. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что чаще всего грузы без разрешений перевозили в Химках, Мытищах и Клину.

Инспекторы напоминают: проще и дешевле заранее оформить талон на перевозку на региональном портале госуслуг. Это подтвердит, что все в порядке с документами и грузом, а главное — поможет избежать штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.