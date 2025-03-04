Подмосковное министерство напомнило о штрафах за ненадлежащее обслуживание домов

За неделю в Министерстве по содержанию территорий и жилищному надзору Подмосковья рассмотрели 66 дел об административных правонарушениях в сфере жилищного надзора и лицензирования. Речь идет об управляющих и ресурсоснабжающих компаниях из 20 округов, включая Дубну, Лобню, Талдом, Дмитров, Щелково, Клин и Лосино-Петровский.

Сумма штрафов превысила 5,7 миллиона рублей. В 22 случаях нарушителям вынесли предупреждения, так как это было их первое замечание. Еще 44 компании оштрафовали.

В ведомстве уточнили, что 20 дел касалось нарушения нормативов по обеспечению коммунальными услугами. Кроме того, два товарищества собственников жилья оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества.