Подмосковное министерство напомнило о штрафах за ненадлежащее обслуживание домов

За неделю в Министерстве по содержанию территорий и жилищному надзору Подмосковья рассмотрели 66 дел об административных правонарушениях в сфере жилищного надзора и лицензирования. Речь идет об управляющих и ресурсоснабжающих компаниях из 20 округов, включая Дубну, Лобню, Талдом, Дмитров, Щелково, Клин и Лосино-Петровский.
Сумма штрафов превысила 5,7 миллиона рублей. В 22 случаях нарушителям вынесли предупреждения, так как это было их первое замечание. Еще 44 компании оштрафовали.
В ведомстве уточнили, что 20 дел касалось нарушения нормативов по обеспечению коммунальными услугами. Кроме того, два товарищества собственников жилья оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества.
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