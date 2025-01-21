Подмосковное министерство напомнило о штрафах за недопуск газовщиков в квартиры

Жителям Московской области напомнили о важности проводить обслуживание газового оборудования не реже раза в год. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона пояснили, что это обязательное условие для поставки газа в многоквартирные дома.

«Главная цель профилактических проверок —не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до десяти тысяч рублей. В 2024 году из-за недопусков сотрудников „Мособлгаза“ для выполнения работ по проверке газоснабжения в регионе были временно отключены от подачи ресурса более 17 тыс. квартир МКД», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Жителям Подмосковья также напоминают, что существует несколько способов, которые позволят отличить сотрудников «Мособлгаза» от мошенников. Так, спецодежда специалистов должна быть синего цвета с серыми вставками: на правом нагрудном кармане расположен бейдж с фотографией и QR-кодом, содержащим личную карточку сотрудника, на левом — официальный логотип предприятия. Помимо того, перед допуском в квартиру следует проверить наличие удостоверения.

Сотрудники «Мособлгаза» проверяют оборудование по графику. Ознакомиться с ним можно на сайте.