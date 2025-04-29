Подмосковное министерство напомнило о штрафах за нарушения с обращением с ТКО

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело новую встречу с управляющими компаниями и региональными операторами. В совещании приняли участие представители семи УК.

Ключевыми темами встречи стали оплата за вывоз твердых коммунальных отходов и выполнение поручений по погашению задолженности. По итогам обсуждения компании в Красногорске, Лотошине и Химках согласились провести сверку расчетов и оформить рассрочку по оплате.

Две организации из Красногорска и Мытищ частично погасили долги без обращения в суд. Еще с одной УК из Красногорска договорились о дополнительной встрече, чтобы более точно сверить объемы вывезенных отходов и обслуживаемые дома.

В ведомстве уточнили, что такие встречи полезны обеим сторонам: управляющие компании оплачивают только те услуги, которые действительно были оказаны, и избегают лишних судебных расходов, а региональные операторы получают средства вовремя и могут направлять их на обновление техники и инфраструктуры.

Напомним, с июля 2024 года уже удалось урегулировать вопросы с 46 управляющими организациями и вернуть в бюджет более 208 миллионов рублей.