Подмосковное министерство напомнило о штрафах за нарушения правил парковки

За неделю в Подмосковье к административной ответственности привлекли 195 автовладельцев, которые неправильно парковались у контейнерных площадок для сбора мусора. Основанием для штрафов стали жалобы жителей, отправленные через приложение «Народный инспектор». Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

«Выявлять сброс мусора из автомобилей нашим инспекторам помогают камеры „Безопасного региона“, которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Общая сумма взысканий составила 975 тысяч рублей. Неправильная парковка мешала спецтехнике подъезжать к контейнерам и могла вызвать задержки в вывозе отходов и ухудшение санитарной обстановки во дворах. Больше всего нарушений выявили в Ленинском округе, Одинцове, Химках, Красногорске и Мытищах.

Напомним, за парковку с нарушениями во дворах и у контейнерных площадок предусмотрена административная ответственность, в некоторых случаях штраф может достигать пяти тысяч рублей. Если автомобиль эвакуировали, его местоположение можно узнать по номеру 112.