Подмосковное министерство напомнило о сборе средств на капремонт по спецсчетам

Сбор взносов на спецсчете — главное условие для капитального ремонта в доме, где собственники выбрали этот способ накопления средств. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона сообщили, что порог собираемости взносов на капремонт МКД по спецсчетам вырос до 60%.

В ведомстве пояснили, что в Московской области в среднем оплачивают менее 95% от начисленных взносов. Если есть долги, ремонт откладывается. Раньше минимальный уровень платежей был 50%, но с 2025 года его повысили до 60%. Это необходимо, чтобы собственники дисциплинированно вносили платежи.

Представители министерства следят за оплатой. Если она ниже 60%, владельцу счета отправляют уведомление. Если в течение пяти месяцев ситуация не меняется, деньги переводят со спецсчета на счет регионального оператора.