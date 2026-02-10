Подмосковное министерство напомнило о регламентах уборки снега

Максимальное количество спецтехники задействуют в уборке снега в Подмосковье в период активных осадков. В работах используют мини-погрузчики, ручные роторы, мотощетки и другое оборудование.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, в уборке также применяют самосвалы, погрузчики и тракторы.

По регламенту в первую очередь очищают входные группы подъездов и лестницы, пешеходные пути к остановкам, магазинам и социальным учреждениям. Затем работы ведут на проездах, детских и спортивных площадках, а также парковках.

Сообщить о необходимости уборки жители могут в свою управляющую компанию, в Единую диспетчерскую службу, а также территориальный отдел министерства.