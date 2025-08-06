Подмосковное министерство напомнило о госуслуге по материальной помощи при погребении

Жители Подмосковья могут получить материальную помощь на погребение. С начала года через региональный портал госуслуг заявки на поддержку подали три тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, материальную помощь на погребение могут получить жители, которые оплатили похороны близкого. При этом их доход должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Размер выплаты составляет от четырех до 10 тысяч рублей.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Гражданам» — «Соцпомощь». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить оналайн-форму и прикрепить все необходимые документы.

Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней.

Онлайн-сервисы развивают в Подмосковье в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию экономики и социальной сферы, а также обеспечение технологического суверенитета.