Подмосковное КФХ поучаствовало в форуме «Труженики села» | 360°

16 мая 2024, 15:21
Подмосковное КФХ поучаствовало в форуме «Труженики села»
Подмосковное крестьянско-фермерское хозяйство поучаствовало в первом Всероссийском форуме «Труженики села». Мероприятие прошло на площадке Международной выставки «Россия».
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на форуме фермеры поделись своим опытом с коллегами, а также задали множество волнующих вопросов представителям федеральной законодательной и исполнительной власти.
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Участники обсудили новые подходы к социально-экономическому развитию села, повышение уровня жизни в сельской местности, а также актуальные вопросы развития сельских территорий и сельских агломераций, в том числе сельский туризм.
Кроме того, в рамках форума открылся десятый юбилейный фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений России «София».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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