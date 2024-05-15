Подмосковное ГУРБ сообщило о блокировке тысячи фишинговых сайтов | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:57 Подмосковное ГУРБ сообщило о блокировке тысячи фишинговых сайтов Медиасток.рф

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Поддельные сайты государственных органов, банков, соцсетей, маркетплейсов, компаний и организаций создают, чтобы собирать персональные данные пользователей, а затем похищать у них деньги. В апреле Роскомнадзор заблокировал более тысячи таких ресурсов, о чем сообщили в ГУРБ Подмосковья.

Специалисты Роскомнадзора в апреле отразили семь хакерских атак на защищаемые системы, а также заблокировали 1028 фишинговых ресурсов.

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Эксперты нашли и устранили 574 нарушения маршрутизации трафика. Они также отправили операторам связи 79 бюллетеней безопасности с рекомендациями исправить обнаруженные уязвимости в программном обеспечении.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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