Подмосковное ГУРБ предупредило о новом способе кражи в Telegram | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 17:49 Подмосковное ГУРБ предупредило о новом способе кражи в Telegram Главное управление региональной безопасности Московской области

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Новый способ кражи аккаунтов в Telegram назвали в Главном управлении региональной безопасности Московской области. Злоумышленники уводят профили пользователей с помощью фальшивых точек доступа Wi-Fi.

Для подключения к бесплатному интернету в общественных местах пользователям предлагают авторизоваться через Telegram, заверяя, что такой способ самый быстрый, удобный и безопасный. Как только человек соглашается, ему приходит сообщение с кодом подтверждения, который необходимо ввести «для доступа к Wi-Fi». Получив эти цифры, злоумышленники завладевают аккаунтом.

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Как правило, аккаунты пользователей используют для отправки сообщений личным контактам пострадавшего пользователя — друзей и родственников просят о финансовой помощи. От лица жертвы также могут рассылать ссылки на вредоносные сайты.

ГУРБ Московской области призвало жителей быть осторожными при общении в мессенджерах и внимательно оценивать входящие запросы или предложения. Особенно те, которые касаются предоставления личной информации или доступа к аккаунту.

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