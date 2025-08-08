Подмосковное ГУРБ предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram

В последнее время в мессенджере Telegram участились случаи хищения аккаунтов с помощью хитроумных схем. Мошенники отправляют пользователям ссылки на поддельных ботов и предлагают нажать кнопку «Start».

Главное управление региональной безопасности Подмосковья сообщило, что после этого канал моментально меняет название на «Telegram Wallet» или «Support Bot», а злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом жертвы.

После перехода прав мошенникам на профиль начинают массово подавать жалобы, что приводит к его автоматической блокировке. В таких случаях восстановить доступ практически невозможно.

Параллельно наблюдается рост случаев хищения телефонных номеров. Преступники переносят данные сим-карты на новые носители, получая доступ к сообщениям и кодам подтверждения жертвы.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, активировать двухфакторную аутентификацию, никогда не сообщать коды подтверждения и личные данные, а также оперативно сообщать о попытках мошенничества в службу поддержки Telegram.