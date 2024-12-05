Подмосковное БТИ проведет консультации по гаражной амнистии в декабре

Специалисты БТИ Московской области проведут серию выездных консультаций по вопросам гаражной амнистии в декабре. Мероприятия пройдут 6, 7, 8 и 11 числа.

6 декабря встречи пройдут в ГСК «Комфорт-Авто» в Химках и в ГСК «Северо-Западный» в Шатуре. 7 декабря консультации проведут в ГСК «з-да Комсомолец» в Егорьевске, а также в ГСПК «Касик» и ГСПК «Дедовск-3» в Истре.

8 декабря встречу организуют в ГСК «Сокол» в Одинцове, а 11 декабря в ГСК «Автосервис» и ГСК «Экскаватор» в Дмитрове.

Все желающие могут задать вопросы через форму обратной связи на официальном сайте. Кроме того, получить дополнительную информацию можно по номеру телефона: +7(498)568-88-88.