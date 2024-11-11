Подмосковное БТИ напомнило правила перепланировки квартиры

Перепланировка квартиры предполагает изменение границ, площади или создание новых помещений. Например, можно расширить коридор, объединить балкон с кухней или обустроить гардеробную, чтобы сделать квартиру удобнее. БТИ Московской области напомнило правила, которые необходимо соблюдать при перепланировке помещений.

Согласование нужно при изменении границ помещений, переносе стен, создании или заделывании проемов, расширении жилой площади или создании новых санузлов. Чтобы получить разрешение, необходимо проконсультироваться с архитектором, заключить договор с БТИ, разработать проект, подать его на утверждение в органы местного самоуправления и после одобрения начать ремонт.

Завершив работы, нужно зафиксировать изменения, обновить технический паспорт и внести изменения в Росреестр. Весь процесс занимает около 45 дней, а регистрация изменений в Росреестре — 15 рабочих дней.

Если квартира куплена в ипотеку, сначала нужно получить согласие банка. Несогласованная перепланировка может привести к штрафам или даже изъятию жилья.