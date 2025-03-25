Подмосковная всадница выиграла шесть медалей на всероссийском турнире

Спортсменка Варвара Бушуева из Раменского завоевала шесть серебряных наград на всероссийских соревнованиях по конному спорту «Виват, Россия». Турнир проходил с 18 по 24 марта 2025 года в деревне Орлово Ленинского городского округа.

Всадница забрала серебро в зачете «Выездка (большой приз U25)», «Средний приз (малый круг)» и в дисциплине «КЮР (большой приз U-25)». В них спортсменка соревновалась на лошади по кличке Индира Ганди. Самый высокий результат во всех состязаниях показала Ксения Григорян из Москвы на коне Эстроне. «Бронза» досталась Валерии Ганиной из Нижегородской области на лошади Глории. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта региона.

​​В юношеском КЮРе первое место заняла Катерина Музюкина из Калужской области на Кардене, следом расположилась Варвара Бушуева на Герцог Дей. Замкнула тройку призеров москвичка Дарья Ховрина на лошади по кличке Балатон.

​Также подмосковная всадница в тандеме с Герцог Дей стала вице-чемпионкой турнира в зачете «Личный приз. Юноши».

​В рамках абсолютного первенства соревнований Варвара Бушуева вместе с Индирой Ганди расположилась на второй строчке турнирной таблицы. Их результат по итогам трех дней составил 195,995%. Чемпионкой стала Ксения Григорян на Эстроне с общим результатом 197,398%.