Подмосковная торговая сеть стала лидером национального конкурса

Комиссия под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина выбрала победителей IV Национального органического конкурса. Его организовали Совет Федерации, Минсельхоз и Роскачество при поддержке фонда «Органика». Среди победителей — торговая сеть из Подмосковья.
В номинации «Лидер розничной торговли органической продукцией» по дистанционным продажам победу одержала компания «Ашан». Церемония награждения пройдет 5 июня на Тверской площади в Москве. Там же состоится фермерская ярмарка.
В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что конкурс помогает поддерживать производителей и продавцов органической продукции, повышать интерес к таким товарам у покупателей и делиться успешным опытом.
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