Подмосковная тяжелоатлетка выиграла три золотые медали на первенстве Европы

Спортсменка из Богородского округа Софья Врагова завоевала три золотые медали на первенстве Европы по тяжелой атлетике. Девушка выступала в весовой категории свыше 77 килограммов, сообщили в Минспорта МО.

В рывке представительница Подмосковья смогла поднять 95 килограммов, в толчке — 116. Сумма двоеборья составила 211 килограммов. По итогам трех соревновательных разделов Врагова оказалась на первом месте.

Второй в двоеборье стала турецкая спортсменка Зейнеп Нур Пехливан с результатом 206 килограммов — 91 в рывке и 115 в толчке. На третьей ступени пьедестала оказалась Дорота Гноза из Польши, она подняла 199 килограммов, из них 89 в рывке и 110 в толчке.

Ранее еще одна спортсменка из Богородского округа отметилась на соревнованиях по тяжелой атлетике. Это Варвара Кузьминова, которая забрала две золотые и одну бронзовую награду. Ей удалось установить два рекорда Европы среди юниорок — 104 килограмма в рывке и 226 в сумме двоеборья.

Напомним, что первенство Европы по тяжелой атлетике прошло в столице Испании с 23 по 30 июля.