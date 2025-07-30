Подмосковная тяжелоатлетка выиграла 3 медали на первенстве Европы

В Мадриде с 23 по 30 июля проходит первенство Европы по тяжелой атлетике. Подмосковная спортсменка Варвара Кузьминова установила на соревнованиях два рекорда.
В весовой категории 77 килограммов тяжелоатлетка завоевала золотую медаль в рывке с результатом 104 килограмма, а также бронзу в толчке (122 килограмма). Кроме того, она заняла первое место в сумме двоеборья (226 килограммов). Показатели в рывке и общем зачете стали рекордными среди юниорок в Европе.
Варвара Кузьминова представляет отделение спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике в поселке Зеленый в Богородском округе.
В мае 17-летняя тяжелоатлетка триумфально выступила на молодежном чемпионате мира, где также установила рекорд в сумме двоеборья (235 килограммов).
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