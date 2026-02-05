Подмосковная тхэквондистка выиграла серебро на международных соревнованиях в ОАЭ

Спортсменка из Подмосковья Ксения Гусева успешно выступила на 13-м международном открытом чемпионате по тхэквондо Fujairah Open. Она выиграла серебряную медаль.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что турнир собрал сильнейших молодых спортсменов со всего мира и стал серьезным испытанием даже для опытных участников.

Ксения Гусева, представляющая Краснознаменск, выступала среди кадетов в возрасте от 12 до 14 лет. Она провела серию поединков в весовой категории до 51 килограмма и по итогам соревнований поднялась на вторую ступень пьедестала.

Ранее еще одну награду на соревнованиях региону принесла Валерия Скапровская. Она также стала серебряным призером, выступая в весовой категории до 67 килограммов.

Чемпионат Fujairah Open имеет высокий международный статус G2 и привлекает большое количество участников. В этом году в них приняли участие свыше двух тысяч спортсменов.

Участники также боролись за очки WT, которые влияют на позиции в мировом рейтинге и дают преимущества на будущих соревнованиях.

Международный чемпионат проходит с 1 по 5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.