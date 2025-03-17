Подмосковная теннисистка выиграла на международном турнире

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева выиграла на турнире WTA-1000 в одиночном разряде Индиан-Уэллсе. В финале она обыграла соперницу из Белоруссии Арину Соболенко.

Как рассказали в региональном Минспорте, Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко со счетом 6:3. ранее подмосковная спортсменка стала чемпионкой мира в Дубае, а всего на ее счету три трофея WTA.

«На протяжении турнира вся команда проявляла обо мне большую заботу. У меня такой опытный тренер, она тоже мне очень помогла — давала советы, как играть и как не проводить слишком много времени на кортах, не расходуя энергию впустую», — сказала после финального матча Мирра Андреева.