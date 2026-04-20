Подмосковная теннисистка завоевала бронзу на международных соревнованиях

Спортсменка из Московской области Мирра Андреева заняла третье место на международных соревнованиях по теннису категории WTA 500. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале Мирра Андреева, шестая ракетка турнира, встретилась с Еленой Рыбакиной из Казахстана, второй ракеткой мира. Матч длился 1 час 17 минут и завершился победой Елены Рыбакиной. Серебряным призером стала теннисистка из Чехии, а третье место Мирра Андреева разделила с представительницей Украины.

По итогам турнира Мирра Андреева поднялась на восьмое место в мировом рейтинге и обошла в рейтинге WTA итальянскую спортсменку Жасмин Паолини.

Международные соревнования по теннису категории WTA 500 прошли с 13 по 19 апреля 2026 года в городе Штутгардт (Германия).