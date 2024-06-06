Подмосковная теннисистка Мирра Андреева  вышла в полуфинал «Роллан Гаррос»

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира Большого шлема, переиграв вторую ракетку мира Арину Соболенко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четвертьфинале представительница Подмосковья ​одолела одну из сильнейших теннисисток мира Арину Соболенко из Белоруссии со счетом 6:7, 6:4 и 6:4. Так, семнадцатилетняя Мирра Андреева стала самой юной участницей полуфинала «Роллан Гаррос» за последние 27 лет. Помимо этого, девушка поднялась с 38-го на 23-е место в рейтинге WTA.

​Сегодня спортсменка из Московской области встретится с итальянкой из топ-15 мирового рейтинга Ясмин Паолини в матче за выход в финал.

​«Честно говоря, даже счет не помню. Пыталась на этом не концентрироваться. На втором матчболе представляла, что пытаюсь отыграть брейк-пойнт. И я смогла выиграть. Спасибо огромное зрителям за поддержку», — прокомментировала Андреева.

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