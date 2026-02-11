Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-500

В полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500, который прошел 16 января 2026 года в Аделаиде (Австралия), восьмая ракетка мира Мирра Андреева одержала победу над Дианой Шнайдер, занимающей 23-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой.

Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Мирра выполнила 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейков из 10 возможных.

Выход в финал стал для Андреевой первым с марта 2025 года. Тогда она одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в решающей встрече турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Перед матчем я очень нервничала. Старалась представлять, что играю против Ниди Шнупер – это выдуманное имя. Не пытайтесь понять, я странная. Было тяжело. Я рада, что все сложилось в мою пользу. Очень довольна своим уровнем», — поделилась Мирра Андреева после матча.

В финале Мирра Андреева поборется за титул с 17-й ракеткой мира, представительницей Канады Викторией Мбоко. Решающая встреча состоится 17 января.

