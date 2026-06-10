Подмосковная студентка выиграла золото на Кубке России по практической стрельбе

Студентка Государственного университета «Дубна» Ольга Латунова успешно выступила на третьем этапе Кубка России по практической стрельбе. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Турнир собрал более 300 спортсменов из 21 региона страны, они боролись за награды в различных дисциплинах.

Представительница Института системного анализа и управления продемонстрировала высокий уровень подготовки и вошла в число лучших участников соревнований. По итогам выступления Ольга Латунова завоевала золотую медаль в дисциплине «Пистолет, серийный класс» среди женщин. Кроме того, спортсменка стала серебряным призером в категории «Дуэльная стрельба» среди женщин.

Успешное выступление студентки стало значимым достижением как для университета, так и для подмосковного спорта. Высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня подтвердили ее мастерство и конкурентоспособность среди сильнейших стрелков страны.