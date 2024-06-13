Подмосковная студентка стала призером чемпионата профмастерства среди студентов

Фото: Министерство образования МО

Алина Якунина из Подмосковья стала призером межрегионального чемпионата профмастерства среди студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Девушка стала участницей соревнований в компетенции «Коррекционная педагогика в начальном и дошкольном образовании». Десять дней представители разных регионов России демонстрировали навыки проведения коррекционных занятий, решали педагогические задачи и проходили другие испытания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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