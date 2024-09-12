Подмосковная студентка Софья Силкина вошла в реестр «Таланты России»

Студентку третьего курса Егорьевского колледжа педагогики и искусства Софью Силкину включили в государственный реестр «Таланты России». Его создали для поддержки одаренных детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Девушка заняла призовое место в весенней сессии Международной акции «Фестиваль сочинений РусФест». В конкурсе «Фронтовой треугольник» она заняла второе место среди студентов колледжей. Ее сочинение отражает глубокие размышления о любви к родине, уважении к ее истории и культуре, а также обеспокоенность будущим страны.

Софья в своем сочинении подняла важные вопросы, связанные с национальной идентичностью.

«Чтобы каждый гражданин не стал врагом своей страны, нужно изучать историю, проникаться отечественным искусством, творениями великих ученых и произведениями военных лет, которые раскрывают правду о нашем народном единстве и любви к родине», — написала студентка в своем сочинении.

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