Подмосковная студентка победила на всероссийском конкурсе первокурсников

Фото: Министерство образования МО

Студентка первого курса педагогического факультета Коломенского ГСГУ Виктория Арутюнян победила на Всероссийском студенческом проекте «Твой ход». Девушка стала единственной представительницей Московской области в списке лучших трека «ПервопроХодец».

С января по май около 20 тысяч студентов со всей России выполняли различные задания и проходили образовательные курсы в онлайн-формате. Участники записывали видеовизитки «Мое студенчество», составляли чек-листы «Первые шаги в студенчестве», создавали образы российского студента и выполняли другие задания.

«Блок конкурсных испытаний состоял из 15 заданий. И каждое было очень увлекательным», — прокомментировала Арутюнян.

Награждение победителей состоится 29 июня в Москве в рамках празднования Дня молодежи.

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