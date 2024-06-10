Подмосковная студентка победила на всероссийском конкурсе первокурсников

С января по май около 20 тысяч студентов со всей России выполняли различные задания и проходили образовательные курсы в онлайн-формате. Участники записывали видеовизитки «Мое студенчество», составляли чек-листы «Первые шаги в студенчестве», создавали образы российского студента и выполняли другие задания.

«Блок конкурсных испытаний состоял из 15 заданий. И каждое было очень увлекательным», — прокомментировала Арутюнян.

Награждение победителей состоится 29 июня в Москве в рамках празднования Дня молодежи.

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