Подмосковная станция скорой помощи получит еще 80 машин в этом году

Подмосковная станция скорой помощи получит еще 77 новых автомобилей в этом году. Их общая сумма составит почти 700 миллионов рублей.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, машины будут укомплектованы всем необходимым оборудованием, в том числе дефибриллятором, аппаратами ЭКГ и ИВЛ.

«Мы знаем, какая нагрузка и ответственность лежит на наших сотрудниках скорой. Поэтому развитие областной скорой помощи — одна из приоритетных и важнейших задач», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что в этом году в регионе открыли новый пост станции скорой помощи в Люберцах и подстанцию в Ногинске.

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