Подмосковная спортсменка завоевала золото на чемпионате России по биатлону

В женских соревнованиях по биатлону в дисциплине «суперпасьют» на дистанции шесть километров лучшей стала спортсменка из Московской области Анастасия Халили. Она представляет областной Центр олимпийских видов спорта, а также школу высшего спортивного мастерства «Истина» из Истры.

Второе место заняла представительница Сахалинской области Анастасия Томшина. Тройку лидеров замкнула Виктория Сливко из ХМАО – Югры.

Соревнования чемпионата России по биатлону проходят с 26 по 29 марта в Увате (Тюменская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

Отметим, что по итогам сезона 2025/2026 годов сборная Московской области стала победителем общекомандного зачета по количеству набранных очков. Рейтинг региональных сборных составлен по результатам чемпионата России по летнему биатлону, этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону.

