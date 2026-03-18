Подмосковная спортсменка завоевала серебро на чемпионате России по биатлону

В рамках чемпионата России по биатлону, который проходит с 14 по 22 марта 2026 года в Тюмени, спортсменка из Московской области Анастасия Халили стала серебряным призером в суперспринте. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Халили, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина» и город Истра, заняла второе место в дисциплине «суперспринт» на 7,5 км среди женщин. Первое место досталось спортсменке из Свердловской области, а третье — биатлонистке из Санкт-Петербурга.

Ранее Анастасия Халили уже успела завоевать золото в женской гонке преследования и бронзу в спринте на 7,5 км.

Кроме того, другие представители Московской области также показали отличные результаты. Саид Каримулла Халили стал победителем в мужском спринте на 10 км и гонке преследования. Кристина Резцова принесла команде серебро в гонке преследования.

Таким образом, на данный момент в активе представителей Московской области три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram, VK и МАХ [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl), [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).