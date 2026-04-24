Подмосковная спортсменка завоевала 2 серебряные медали на чемпионате Европы

Спортсменка из Подмосковья Варвара Кузьминова принесла в копилку сборной две серебряные медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Варвара Кузьминова выступала в весовой категории до 77 кг. В рывке она подняла 112 кг, а в толчке — 132 кг, показав общий результат 244 кг. Эти достижения позволили ей завоевать серебро в рывке и двоеборье.

«Можно было и за первое место побороться, если бы толкнула третий подход», — поделилась спортсменка в интервью ТАСС.

Первое место в этой весовой категории заняла финская спортсменка Яннетте Юлисойни, а третьей стала украинка Ирина Домбровская.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит с 19 по 26 апреля в Батуми (Грузия). В соревнованиях участвуют 16 российских спортсменов — восемь мужчин и восемь женщин.