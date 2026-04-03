Подмосковная спортсменка завоевала две медали на этапе Кубка России по маунтинбайку

Спортсменка из Московской области Александра Ушакова завоевала золото и серебро в рамках первого этапа Кубка России по велоспорту-маунтинбайк. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «гонка с выбыванием» среди женщин победу одержала Александра Ушакова. Серебряным призером стала представительница Челябинской области, а бронзу завоевала спортсменка из Самарской области.

В «гонке в гору» Александра Ушакова стала серебряным призером Кубка. Первое место заняла велогонщица из Москвы, а третьей финишировала представительница Чувашской Республики.

Первый этап Кубка России по маунтинбайку проходил с 28 по 30 марта 2026 года в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 15 регионов Российской Федерации.

