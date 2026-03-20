Подмосковная спортсменка завоевала бронзу на первенстве России по лыжным гонкам

Спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина заняла третье место в гонке свободным стилем на дистанции 10 км на первенстве России по лыжным гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Екатерина Шибекина представляет областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», город Истра. Первое место в соревнованиях досталось представительнице Вологодской области Алине Пеклецовой, а серебряную медаль завоевала москвичка Екатерина Никитина.

Более 300 лыжников из 36 регионов страны участвуют в состязаниях. 21 марта спортсмены будут соревноваться в эстафетах.

Первенство России по лыжным гонкам проходит с 17 по 22 марта 2026 года в сельском поселении Чепецкое Кировской области в рамках государственной программы «Спорт России». Эти молодежные старты являются отбором спортсменов в состав сборной Российской Федерации на следующий сезон.

